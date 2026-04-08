В небе над Харьковской областью разыгралась настоящая воздушная дуэль, достойная голливудского блокбастера. Расчеты FPV-истребителей из войск беспилотных систем, действующих в составе прославленной 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад», провели блестящую операцию по перехвату вражеских дронов. За один боевой вылет операторы уничтожили сразу шесть целей — результат, который говорит сам за себя. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Как это происходило? Сигнал тревоги поступил от расчетов радиолокационных станций 27-й мотострелковой бригады, которые круглосуточно контролируют небо в зоне ответственности. Радары засекли сразу нескольких нарушителей: на позиции выдвигались вражеские разведывательные беспилотники и ударный дрон-камикадзе. На перехват мгновенно поднялись FPV-истребители — небольшие, маневренные и смертоносные. Операторы, работая в режиме реального времени, взяли цели на сопровождение и начали сближение. Первыми жертвами пали разведывательные аппараты: «Вектор», «Лелека-100», «Фурия», «Щедрик» и «Чаклун». Каждый из них — серьезная угроза. «Лелека-100» и «Фурия» способны висеть в воздухе часами, передавая видео высокого разрешения и корректируя огонь противника. «Щедрик» — аппарат многоцелевой, способный не только разведывать, но и наносить удары. Все они были настигнуты и уничтожены. Финальным аккордом стал перехват барражирующего боеприпаса с прозвищем «Батон» — дрона-камикадзе, который уже взял курс на российские позиции.

Особого внимания заслуживает метод уничтожения, который применили операторы, — воздушный таран. Это высокоточный и крайне эффективный способ борьбы с вражескими беспилотниками, ставший визитной карточкой российских подразделений. Вместо того чтобы расходовать дорогостоящие ракеты, операторы посылают на перехват более дешевый и маневренный FPV-дрон, который на высокой скорости врезается во вражеский аппарат, гарантированно выводя его из строя. Эта тактика, отработанная до автоматизма, превратилась в настоящий кошмар для вражеских разведчиков. Как комментируют в Минобороны России, расчеты РЛС своевременно зафиксировали дроны, после чего операторы моментально навели истребители для перехвата, и в режиме реального времени зафиксировано успешное поражение тараном всех шести целей.

Важно отметить еще один ключевой момент: расчеты подразделений войск беспилотных систем в своей работе не используют средства связи иностранного производства, полагаясь исключительно на отечественные образцы. Это обеспечивает полную технологическую независимость и гарантирует устойчивую работу даже в условиях активного радиоэлектронного подавления — когда западные терминалы и мессенджеры дружно отказывают.

Ранее эксперт Межевич пояснил, почему ответ на открытое небо прибалтийских стран для дронов будет не дипломатическим.