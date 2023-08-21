Самолет Сочи-Москва совершил внеплановую посадку в Волгограде из-за инсульта у стюардессы

Инцидент произошел на борту авиалайнера компании «Уральские авиалинии». Женщина почувствовала себя плохо сразу же, как только самолет набрал высоту.

Сведения об этом появились в популярных микроблогах. Капитан воздушного судна сразу же обратился по громкой связи к пассажирам, чтобы узнать, есть ли среди них квалифицированные медики. В итоге помощь бортпроводнице была оказана руководителем Росздравнадзора Москвы Романом Курыниным.

Оказалось, что у дамы произошел инсульт, а вдобавок ко всему остановилось сердце. Курынину удалось поддерживать жизнь стюардессы до момента посадки в Волгограде, где ее передали в руки врачей скорой помощи. Воздушное судно после этого продолжило свой полет в столицу.