Самолет Сочи-Москва совершил внеплановую посадку в Волгограде из-за инсульта у стюардессы
Фото: [© Максим Блинов/РИА Новости]
Инцидент произошел на борту авиалайнера компании «Уральские авиалинии». Женщина почувствовала себя плохо сразу же, как только самолет набрал высоту.
Сведения об этом появились в популярных микроблогах. Капитан воздушного судна сразу же обратился по громкой связи к пассажирам, чтобы узнать, есть ли среди них квалифицированные медики. В итоге помощь бортпроводнице была оказана руководителем Росздравнадзора Москвы Романом Курыниным.
Оказалось, что у дамы произошел инсульт, а вдобавок ко всему остановилось сердце. Курынину удалось поддерживать жизнь стюардессы до момента посадки в Волгограде, где ее передали в руки врачей скорой помощи. Воздушное судно после этого продолжило свой полет в столицу.