Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился на территории Коломенского городского округа Подмосковья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. На месте работают представители экстренных служб. Также на место выехал глава Коломны Александр Гречищев.

«Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются», – сообщил он в соцсетях.

По информации ТАСС, трагедия произошла во время тестового полета после проведения планового ремонта. На борту воздушного судна находились три человека – члены экипажа. Все трое погибли. Отмечается, что перед крушением самолет находился в воздухе более часа.