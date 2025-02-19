Самолету, вылетевшему из Москвы в Нижнекамск, пришлось вернуться обратно

Авиалайнер, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Нижнекамск, вернулся в точку своего отправления из-за неисправности. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По имеющейся информации, после вылета из Москвы на борту воздушного судна Sukhoi Superjet обнаружили технические неполадки. У самолета была выявлена неисправность механизации крыла. После этого командир экипажа принял решение прервать полет в Нижнекамск и вернуться назад в Шереметьево. Пилотам удалось успешно посадить воздушное судно в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москву пришлось вернуться самолету, который вылетел в Грузию из Внуково. Борт принадлежал авиакомпании «Азимут», которая быстро поменяла самолет на резервный и отправила пассажиров в Тбилиси. Инцидент произошел из-за неких технических неисправностей воздушного судна.