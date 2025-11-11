Публикация зарубежного издания о подготовке британского спецназа к рейдам на прибрежные нефтяные вышки вызвала жесткую реакцию в Москве. Член думского комитета по обороне Андрей Колесник предупредил о незамедлительных и суровых последствиях для участников подобных операций. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Парламентарий пояснил, что любые подобные провокации будут расценены как прямая угроза, на которую последует адекватный ответ. Он отметил, что Россия уже обладает отработанными механизмами противодействия, включая пресечение попыток вербовки специалистов. Силовая реакция может быть различной: часть диверсантов будет задержана для допроса, тогда как другие участники операции рискуют быть уничтоженными.

По его словам, итогом подобных действий Запада станет не достижение тактических целей, а неотвратимое возмездие. Колесник подчеркнул, что для самих исполнителей такие операции могут закончиться крайне плачевно, вплоть до их полного исчезновения. Российская сторона предупреждена о потенциальных угрозах и готова к любому развитию событий, что делает подобные планы не только авантюрными, но и самоубийственными для их участников.

Ранее сообщалось, что жесткое заявление Киева по нефтепроводу «Дружба» поставило под удар единство ЕС.