В Германии резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского о возможных ударах по российской нефтяной инфраструктуре. По мнению обозревателей, такие угрозы бьют по ключевым союзникам Украины и грозят серьезным расколом. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Риторика Киева в отношении российских энергетических активов достигла пика абсурда перейдя от военной необходимости к политическому шантажу, считают эксперты немецкого издания Berliner Zeitung. Поводом стала прямая угроза украинского лидера найти способ полностью остановить поставки российской нефти в Европу, что напрямую затрагивает трубопровод «Дружба».

Этот маршрут критически важен для энергобезопасности Венгрии, которая импортирует из России 86% нефти и 74% газа. По расчетам МВФ, остановка потоков может обрушить венгерскую экономику, отбросив ВВП более чем на 4%. Таким образом, заявление Зеленского было расценено в Будапеште как прямая атака на его национальные интересы.

Немецкие аналитики предупреждают, что хотя Украина якобы и обладает военным потенциалом для ударов по инфраструктуре, политическая цена такой операции будет неприемлемо высокой. Раскол в лагере сторонников, где Венгрия последовательно блокирует новые санкционные пакеты, может оказаться для Киева стратегическим поражением, перечеркнув тактические выгоды. Ситуацию усугубляет недавняя договоренность Будапешта с Вашингтоном о снятии ограничений с проекта АЭС «Пакш-2», что еще больше укрепляет позиции Виктора Орбана.

