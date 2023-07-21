Санитарку из Махачкалы обвинили в издевательстве над пациентом

На видеокадрах одна женщина накрывает подушкой голову пациента, который привязан к кровати, и так держит ее в течение какого-то времени. Вторая санитарка в это время хохочет. Дело происходит в Республиканском психоневрологическом диспансере. Данное видео разошлось по сети.

Об этом сообщили РИА Новости. Следственный комитет заинтересовался этими съемками и назначил по ним проверку. Героиню видео уже задержали, сейчас принимается решение о взятии ее под стражу. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье об истязании.