Санитарку из Махачкалы обвинили в издевательстве над пациентом
Фото: [© Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Следователи взялись расследовать попавшее в их распоряжение видео, на котором две сотрудницы мужского отделения психоневрологического диспансера мучили пожилого мужчину.
На видеокадрах одна женщина накрывает подушкой голову пациента, который привязан к кровати, и так держит ее в течение какого-то времени. Вторая санитарка в это время хохочет. Дело происходит в Республиканском психоневрологическом диспансере. Данное видео разошлось по сети.
Об этом сообщили РИА Новости. Следственный комитет заинтересовался этими съемками и назначил по ним проверку. Героиню видео уже задержали, сейчас принимается решение о взятии ее под стражу. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье об истязании.