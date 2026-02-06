Санитарный кошмар: обучение танатопрактиков на больничных трупах шло в обычной петербургской квартире

В Санкт-Петербурге всплыли шокирующие подробности деятельности учебного центра, фигурирующего в громком деле о незаконном обороте тел из морга Александровской больницы. Как стало известно, занятия по танатопрактике — восстановлению поврежденных тел — проводились в обычном жилом доме в центре города, где также хранились приобретенные биоматериалы.

По информации Telegram-каналов, учебный центр «Анабиос» (ООО «Анабиос») располагался на Шпалерной улице. Источник обратил внимание на явное нарушение санитарных норм, которые требуют для такой деятельности специализированных изолированных помещений, в отличие от московского филиала компании, размещенного в бизнес-центре.

Центр в эпицентре скандала

Данные из сервиса «Спарк» раскрывают финансовую картину. В Петербурге зарегистрированы два ООО «Анабиос»: на Ленинском проспекте и на Шпалерной улице. В обеих компаниях среди учредителей значится Станислав Маслов, который, по данным «Фонтанки», является фигурантом уголовного дела. В 2024 году «Анабиос» на Ленинском показал выручку в 5,8 млн рублей при чистой прибыли всего в 21 тысячу, а компания на Шпалерной заработала 785 тысяч рублей, получив 378 тысяч чистой прибыли.

Связь с уголовным делом

Расследование СКР устанавливает, что часть обучения центр действительно проводил в морге Александровской больницы, а тела для занятий поставлялись по преступной схеме. По версии следствия, учредитель компании ежемесячно платил заведующему патолого-анатомическим отделением не менее полумиллиона рублей за невостребованные трупы. Эти тела, чаще всего не имевшие родственников, впоследствии использовались в качестве учебных пособий, а их части могли применяться в косметологии и медицине.