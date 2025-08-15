Саратов и Тамбов отрезаны от неба: срочное заявление Росавиации

В двух российских аэропортах временно остановлены полеты. Ограничения действуют в Саратове и Тамбове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорты Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) временно не принимают и не отправляют самолеты.

Введение данных мер вызвано необходимостью обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничительные меры на прием и отправку самолетов были введены в городе Ухте, расположенном в самом центре Республики Коми.

