Саратовский суд назначил 68-летнему мужчине 12 лет колонии за действия сексуального характера в отношении ребенка

В Саратове вынесен суровый приговор за преступление против несовершеннолетней. 68-летний местный житель приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального СУ СКР, суд признал пенсионера виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней (ч. 4 ст. 132 УК РФ). По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 10 июня 2024 года на дачном участке.

После случившегося девочка сразу же рассказала о произошедшем своей матери и бабушке, которые незамедлительно обратились с заявлением в правоохранительные органы. Расследование и последующее судебное разбирательство полностью подтвердили факт преступления.