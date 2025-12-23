Саратовский суд назначил 68-летнему мужчине 12 лет колонии за действия сексуального характера в отношении ребенка
Суд в Саратове приговорил пенсионера к 12 годам за надругательство над девочкой
В Саратове вынесен суровый приговор за преступление против несовершеннолетней. 68-летний местный житель приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального СУ СКР, суд признал пенсионера виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней (ч. 4 ст. 132 УК РФ). По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 10 июня 2024 года на дачном участке.
После случившегося девочка сразу же рассказала о произошедшем своей матери и бабушке, которые незамедлительно обратились с заявлением в правоохранительные органы. Расследование и последующее судебное разбирательство полностью подтвердили факт преступления.