Саратовскому подростку разорвало кисть взрывом петарды

В Саратове произошел серьезный несчастный случай с участием несовершеннолетнего, связанный с пиротехникой. Подросток получил тяжелейшую травму руки в результате взрыва петарды, которую он случайно обнаружил на территории двора жилого дома. О произошедшем сообщили в пресс-службе Саратовской детской областной клинической больницы.

По информации медиков, юный житель города нашел пиротехническое изделие и взял его в руки. В этот момент «хлопушка» сдетонировала, произошел мгновенный взрыв. В результате школьник получил открытую тяжелую травму кисти с серьезными повреждениями.

Подростка в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение. Врачи, осмотрев пострадавшего, констатировали тяжелое состояние. Для спасения конечности потребовалось срочное оперативное вмешательство. Опытные травматологи провели сложнейшую многочасовую операцию на кисти. По словам медиков, им удалось сохранить руку подростку, однако теперь несовершеннолетнему предстоит долгий и сложный период восстановительного лечения и реабилитации.