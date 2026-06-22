Экономист предложил ограничить наценку на бензин в России: что это значит
Экономист Николаев: ввести предельную наценку на бензин нужно по всем АЗС
В России предложили ввести ограничение на предельную наценку на бензин. С такой инициативой выступил экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев, пишет Газета.ру.
Идея регулирования наценки
По мнению специалиста, в текущих условиях целесообразно рассмотреть механизм price cap — ограничение максимальной торговой наценки на топливо на определенный период.
Он отметил, что рост стоимости бензина напрямую отражается на ценах в других секторах экономики, поскольку влияет на логистику и себестоимость товаров.
Риски для экономики
Экономист указал, что отсутствие подобных ограничений может привести к ускорению инфляции. По его словам, государство уже использует точечные меры регулирования цен на отдельные категории товаров, однако топливо требует особого внимания из-за его системной роли.
Также он подчеркнул, что даже локальные перебои на рынке топлива могут спровоцировать ажиотажный спрос и усиление ценового давления.
Возможные последствия
По оценке эксперта, введение предельной наценки может помочь предотвратить рост спекулятивного спроса и стабилизировать ситуацию на рынке топлива.
Он добавил, что такие меры могут снизить риски формирования искусственного дефицита и смягчить влияние колебаний цен на общую экономическую динамику.