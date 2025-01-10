Сбербанк выявил 10 новых кредитных финансовых пирамид

Сбербанк обнаружил 10 финансовых пирамид, жертвами которых стали 2,3 тыс. человек, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что мошеннические схемы снова начали появляться. Если ранее злоумышленники пытались привлечь деньги от неосведомленных граждан, обещая им непомерные прибыли, то теперь они предлагают оформить кредит на имя жертвы.

Кузнецов пояснил, что суть схемы заключается в том, что пострадавший берет кредит за небольшую плату. Основная часть полученных денег передается мошенникам, а заемщику оставляется лишь малый процент с обещанием, что каждый месяц будут перечисляться средства на погашение долга.

Этот процесс продолжается несколько месяцев, чтобы у жертвы не возникло подозрений. После повторного обмана мошенники исчезают с деньгами.

Кроме того, руководитель сообщил, что Сбербанк смог защитить своих клиентов от таких мошенников на сумму 1,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Т-Банк может перестать принимать карты Visa и Mastercard с 2025 года.