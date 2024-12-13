Т-Банк может перестать принимать карты Visa и Mastercard после Нового года

С 1 января 2025 года владельцы карт Visa и Mastercard могут столкнуться с проблемами. Дело в том, что некоторые банкоматы Т-Банка могут перестать их принимать.

Об этом говорится в рассылке кредитного учреждения для клиентов. Использовать карты для проведения онлайн-оплат будет можно.

Изменения связаны с уходом из РФ платежных систем Visa и Mastercard.

Т-Банк советует клиентам использовать карты «Мир».

Представители ВТБ и Сбербанка в интервью изданию «Интерфакс» сообщили, что они будут принимать Visa и Mastercard.

Ранее сообщалось о том, банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией. Теперь обработка транзакций занимает до 14 дней.