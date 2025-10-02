Сбил и скрылся: таксист-мигрант в Шереметьево устроил ДТП из-за парковки

Таксист-мигрант совершил наезд на работника парковки в московском аэропорту Шереметьево, причиной чему послужило нежелание оплачивать парковочное место. Видеозапись инцидента попала в Сеть. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Происшествие случилось 18 сентября на территории привокзальной площади терминала В. На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как водитель автомобиля марки Kia Optima намеренно набирает скорость и сбивает с ног сотрудника службы безопасности аэропорта, который устанавливал ограждения. После этого нарушитель протаранил два шлагбаума и покинул место ДТП.

Представители пресс-службы Шереметьево сообщили, что сотрудник парковки получил телесные повреждения и ему была оказана необходимая медицинская помощь. Правоохранительные органы оперативно задержали злоумышленника, и суд принял решение о его заключении под стражу.

Было установлено, что ранее он неоднократно пренебрегал правилами пользования услугами аэропорта. По данному факту было инициировано уголовное дело.

