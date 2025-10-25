Сбит второй БПЛА, летевший на Москву

Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА

Безопасность

Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале рассказал об уничтожении еще одного вражеского беспилотника силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 25 октября в 3:15 по московскому времени.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

На данный момент известно о паре беспилотников, уничтоженных 25 октября на подлете к Москве.

