Сбито четыре БПЛА: отражена атака ВСУ на Тульскую область

На протяжении ночи на субботу, 1 ноября, были отбиты атаки противника на Тульскую область, при этом нейтрализовано четыре беспилотника. Это сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, противовоздушная оборона уничтожила четыре БПЛА за ночь. При этом пострадавших не зафиксировано, повреждений зданий и инфраструктуры также не отмечено.

«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — указал он.

Миляев добавил, что для безопасности граждан пришлось ограничить движение по улице Кутузова. Она перекрыта на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского, весь автотранспорт пускается в объезд.

Ранее Минобороны сообщило о 130 сбитых беспилотниках в ночь на пятницу, 31 октября. Больше всего БПЛА, 31 единица, было перехвачено над Курской областью.