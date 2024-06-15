Сбивший насмерть троих человек виновник ДТП в Благовещенске выпил бутылку водки перед поездкой
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Виновник автомобильной аварии в Благовещенске, сбивший насмерть троих человек, выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что алкогольный напиток был выпит им за час до аварии. При этом он даже не помнит точную дозу выпитого и не рассказывает, что стало поводом для возлияния.
Напомним, сегодня в Благовещенске автомобиль влетел в группу прохожих на тротуаре. По словам очевидцев, водитель был пьян. После ДТП мужчина изначально старался сделать вид, что ни при чем, позже заявил, что якобы у автомобиля отказали тормоза. В результате аварии погибли женщина и двое подростков, а также шесть человек госпитализированы. Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.