Сбивший насмерть троих человек виновник ДТП в Благовещенске выпил бутылку водки перед поездкой

Виновник автомобильной аварии в Благовещенске, сбивший насмерть троих человек, выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что алкогольный напиток был выпит им за час до аварии. При этом он даже не помнит точную дозу выпитого и не рассказывает, что стало поводом для возлияния.

Напомним, сегодня в Благовещенске автомобиль влетел в группу прохожих на тротуаре. По словам очевидцев, водитель был пьян. После ДТП мужчина изначально старался сделать вид, что ни при чем, позже заявил, что якобы у автомобиля отказали тормоза. В результате аварии погибли женщина и двое подростков, а также шесть человек госпитализированы. Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.