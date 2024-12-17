Из-за взрыва на юго-востоке Москвы погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов и его помощник

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек на Рязанском проспекте в Москве, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве.

Согласно данным ведомства, на место происшествия прибыли следователи, криминалисты столичного СК и представители оперативных служб. В настоящее время они осматривают место. В обязательном порядке будут назначены необходимые экспертизы, в частности, взрывотехническая и медицинская. Следственно-розыскные действия, направленные на поиски подозреваемого в подрыве, начались.

«В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении ведомства.

СВУ сдетонировало в 6 часов утра, когда из подъезда дома на Рязанском проспекте выходил генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов Игорь Анатольевич и его помощник, сообщил Mash. Телеграм-канал отметил, что генерал в 2023 году проводил брифинги Минобороны, во время которых докладывал о готовящихся на территории России терактах.

Baza, ссылаясь на очевидцев, сообщила, что СВУ, предположительно, было прикреплено к самокату. Транспортное средство стояло вблизи дома. Телеграм-канал располагает информацией, что повреждена также служебная машина генерала. В доме выбило стекла и входную дверь в подъезд. Помощник генерала — Илья П. — второй погибший. Mash сообщил, что мужчина работал водителем.

«Второй погибший во время взрыва на Рязанском проспекте — водитель генерал-лейтенанта Кириллова Илья П. Он приехал за начальником около 6 утра, чтобы отвезти на работу. На выходе из подъезда сдетонировало СВУ, которое было закреплено на ручке самоката. Мужчины скончались на месте», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что кадры взрыва машины с людьми в центре Донецка показали в Сети.