«Щит над Доном». Отражена воздушная атака на Ростовую область

Как следует из заявления главы региона Юрия Слюсаря, атака была отражена над территориями Миллеровского и Чертковского районов.

По предварительным данным, в результате данного инцидента отсутствуют сведения о жертвах среди гражданского населения или повреждениях объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что житель Белгородской области стал жертвой удара беспилотников.