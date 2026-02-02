«Щит над Доном». Отражена воздушная атака на Ростовую область
Юрий Слюсарь: Силы ПВО отразили БПЛА-атаку ВСУ на Ростовскую область
Фото: [istockphoto.com/shcherbak volodymyr]
Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку проникновения беспилотников ВСУ в воздушное пространство Ростовской области.
Как следует из заявления главы региона Юрия Слюсаря, атака была отражена над территориями Миллеровского и Чертковского районов.
По предварительным данным, в результате данного инцидента отсутствуют сведения о жертвах среди гражданского населения или повреждениях объектов инфраструктуры.
Ранее сообщалось о том, что житель Белгородской области стал жертвой удара беспилотников.