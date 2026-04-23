«Сдуло светофор, повалило деревья»: петербуржцы показали, что натворил в городе обещанный МЧС ветер

Мощный ветер, обрушившийся на Петербург 23 апреля, оставил после себя заметные разрушения. Горожане активно делятся в социальных сетях и присылают в редакцию « Фонтанки » фотографии и видео последствий разгула стихии, которая опрокидывала легкие конструкции, валила светофоры и ломала деревья.

Фотограф издания запечатлел, как на Дворцовой площади порывами ветра повалило на землю сразу несколько туалетных кабинок. Один из читателей по имени Дмитрий сообщил, что на пересечении улиц Сердобольской и Белоостровской ветер сдул светофор, который, даже упав на землю, продолжил исправно работать в горизонтальном положении. В районе Красного Села, у дома 32 по улице Освобождения, произошло падение дерева. Кроме того, на Комендантском проспекте, 69 сильный ветер сорвал листы поликарбоната с крыши паркинга. Разлетаясь в стороны, они задели несколько автомобилей, припаркованных рядом со зданием.

Накануне в МЧС и у синоптиков предупреждали о значительном усилении ветра. В целях безопасности в ночь на 23 апреля в городе были закрыты для посещения сады и парки, а также отменена разводка мостов. Несмотря на сохраняющуюся ветреную погоду, в аэропорту Пулково сообщили, что работают в штатном режиме.