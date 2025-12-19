Съехал в придорожную канаву: автобус со школьниками попал в ДТП в Ленинградской области

В Ленинградской области автобус, перевозивший школьников, съехал в придорожный кювет. Об этом сообщил портал «78.ру».

ЧП произошло в Выборгском районе, на автомобильной дороге между поселками Рябово и Красная Долина. Там водитель, находившийся за рулем автобуса со школьниками, внезапно почувствовал себя плохо. Он постарался съехать на обочину и остановить транспортное средство, при этом автобус угодил в придорожную канаву.

Во время происшествия никто не пострадал. Выяснилось, что 55-летний водитель перед выходом в рейс проходил медицинский осмотр, у него не было выявлено никаких тревожных симптомов.

Ранее сообщалось, что серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Челябинске, там автомобиль УАЗ вылетел с моста и опрокинулся на поверхность замерзшей реки. В результате аварии пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.