Греция и Турция оказались под угрозой мегаземлетрясения

Ученые Фрэнк Хубербитс и Йенс Скапски прогнозируют мощные землетрясения в Турции и Греции на основе последних сейсмологических данных. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на MiraNews.

Специалисты наблюдают подземную активность у берегов Санторини и у прилегающих греческих островов. Причина тому — толчки в Эгейском море. За последние сутки их произошло несколько сотен. В том числе фиксировали 14 землетрясений магнитудой выше 4,5. Два толчка при этом оказались мощными по интенсивности: их оценили на 5 и 5,1 балла. Властям Греции рекомендовали усилить меры безопасности на случай ЧС.

Зарубежный источник отметил, что власти Греции 4 февраля закрыли школы на островах до конца недели, подготовили паромы и увеличили их количество для эвакуации населения, а также оповестили граждан о возможном землетрясении. Аналогично подстраховались и власти Турции: было поручено усилить подготовку к возможным «землетрясам» в провинциях Мугла, Айдын и Чанаккале.

Немецкий специалист Йенс Скапски при этом подчеркнул, что природное бедствие возникнет на месте зоны разлома, который вызвал землетрясения магнитудой 7,6 еще в 1956 году.

Ученые Фрэнк Хубербитс, который наиболее точно предсказывал крупные природные катаклизмы, также заявил о грядущем подземном колебании. По его словам, Турцию и Грецию может ожидать мегаземлетрясение. Магнитуда может достичь показателя 7–7,4 с вероятностью 70%.

Ранее сообщалось, что USGS сообщила о землетрясении магнитудой 5,8 на Аляске.