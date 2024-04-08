Сейсмолог Шебалин считает, что число сильных землетрясений в будущем возрастет

За последнюю неделю сразу в ряд точек планеты произошли достаточно сильные землетрясения. Подземные толчки средней магнитудой пять ощутили в Японии, Китае, на севере Индии и в Нью-Йорке, тем не менее серьезного разрушительного эффекта они не имели, только перепугав местных жителей. Согласно данным сейсмологов, новые землетрясения на Земле регистрируются практически ежедневно. По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, на землетрясения сравнительно малой магнитуды не следует обращать особого внимания, поскольку они происходят нередко и не оказывают ощутимого эффекта на человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что сильных, разрушительных подземных толчков сегодня происходит меньше, чем в начале столетия, тем не менее в будущем ситуация может поменяться в обратную сторону.

По мнению сейсмолога, слабые землетрясения происходят в десятки раз чаще, чем по-настоящему опасные и разрушительные. Тем не менее одно мощное землетрясение по масштабу разрушений превышает все более слабые вместе взятые. В связи с этим серьезно опасаться незначительного роста частоты слабых землетрясений не нужно.

Он добавил, что у данного явления отсутствуют периодичность, регулярность, тем не менее за каждое столетие происходит определенное число весьма сильных землетрясений.

Ученый уточнил, что способы достоверно предсказать время и местоположение эпицентра нового мощного землетрясения у современной науки отсутствуют.