Ученые раскрыли причину цунами на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Накануне исторической встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске природа преподнесла неожиданный «сюрприз» — гигантский оползень вызвал 30-метровое цунами в фьорде Трейси-Арм, сообщило Daily Mail.

Ученые из Центра землетрясений Аляски установили, что природное явление произошло без сейсмического толчка. В результате этого более 3,5 млрд кубических футов породы обрушились с гор, часть — на ледник Сойер, часть — прямо в воды узкого фьорда.

Отмечается, что это создало редкое явление — сейш, когда волна оказывается «запертой» между скалами, многократно усиливаясь.

Историческая параллель напрашивается сама собой — в 1958 году в заливе Литуя уже происходило подобное мегацунами высотой 524 м, ставшее самым высоким в истории.

Символично, что природный катаклизм случился именно сейчас, когда Аляска готовится стать площадкой для переговоров, которые могут изменить мировую политику. Ученые предупреждают — с таянием ледников такие оползни будут происходить чаще, угрожая прибрежным поселкам.

