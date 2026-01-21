Секс за деньги или побои: как отказ таксисту в Мексике обернулся для россиянки кошмаром

В мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен произошло чудовищное преступление против российской туристки. Как сообщают Telegram-каналы, 32-летнюю Марию жестоко избил таксист, в салон которого она села, чтобы вернуться в отель.

По данным источника, водитель начал приставать к пассажирке, предлагая интимную близость за деньги. После твердого отказа россиянки мужчина перешел к насилию, безжалостно избив ее прямо в машине. Затем он силой вытащил пострадавшую из автомобиля, бросил в тяжелом состоянии на дороге в районе местного гетто, похитил ее драгоценности и скрылся.

На крики женщины сбежались местные жители, которые вызвали экстренные службы. Марию срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее множественные травмы, сотрясение мозга и нервный срыв. Несмотря на то что пострадавшая уже написала заявление в полицию, таксиста, которому грозит уголовное преследование, до сих пор не задержали. Этот инцидент в очередной раз ставит вопрос о безопасности туристов в популярных курортных зонах.