Село в Курской области подверглось разрушительному обстрелу ВСУ

Деревня Гирьи в Курской области попала под вражеский обстрел и получила повреждения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По словам Хинштейна, нацисты совершили обстрел деревни и снова пошли на преступный шаг против мирных жителей. Никто не пострадал, хотя повреждения получили четыре дома. У них выбило окна и деформировались крыши. Также повреждены хозпостройка и гараж.

Поселение, как отмечает Хинштейн, должно пустовать, ведь входит в серую зону. Жителей неоднократно просили покинуть место в более безопасное и не возвращаться до особых распоряжений.

«Во всех домах в ближайшее время будет закрыт тепловой контур. Жителям предложено провести капитальный ремонт домов (силами органов власти), либо получить сертификат на новое жилье, так как Гирьи входит в список населенных пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что российский флаг развевается над освобожденной Великой Новоселкой в ДНР. О взятии контроля над пунктом стало известно 26 января.