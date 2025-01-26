Село в Курской области подверглось разрушительному обстрелу ВСУ
ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, повреждены жилые дома
Фото: [t.me/Hinshtein]
Деревня Гирьи в Курской области попала под вражеский обстрел и получила повреждения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram.
По словам Хинштейна, нацисты совершили обстрел деревни и снова пошли на преступный шаг против мирных жителей. Никто не пострадал, хотя повреждения получили четыре дома. У них выбило окна и деформировались крыши. Также повреждены хозпостройка и гараж.
Поселение, как отмечает Хинштейн, должно пустовать, ведь входит в серую зону. Жителей неоднократно просили покинуть место в более безопасное и не возвращаться до особых распоряжений.
«Во всех домах в ближайшее время будет закрыт тепловой контур. Жителям предложено провести капитальный ремонт домов (силами органов власти), либо получить сертификат на новое жилье, так как Гирьи входит в список населенных пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов», — написал Хинштейн.
Ранее сообщалось, что российский флаг развевается над освобожденной Великой Новоселкой в ДНР. О взятии контроля над пунктом стало известно 26 января.