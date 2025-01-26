Министерство обороны РФ сообщило об освобождении пункта Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Там военные водрузили на одно из зданий флаг России

В Великой Новоселке постарались бойцы танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Благодаря их силам и отваге освободили населенный пункт и полностью зачистили от украинского противника. Глава МО России Андрей Белоусов поздравил военных с завершением серьезной боевой миссией.

На одном из зданий населенного пункта трое бойцов водрузили три флага: триколор РФ, образ Иисуса Христа и флаг ВМФ. Также с высоты птичьего полета видны знамена их подразделений.

Ранее сообщалось, что 26 января армия России также освободила населенный пункт Зеленое в ДНР.