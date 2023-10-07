Семь атак ВСУ было отбито за сутки на Краснолиманском направлении

Подразделения трех бригад украинской армии на протяжении всего дня пытались штурмовать российские позиции.

Об этом сообщил Александр Савчук, руководитель пресс-центра группировки «Центр». В атаках приняли участие 63-я и 67-я механизированные бригады, а также 5-я бригада Национальной гвардии.

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. При этом противник потерял порядка 60 своих бойцов. Помимо этого, бомбардировочной авиации ВС РФ удалось накрыть два неприятельских командно-наблюдательных пункта. Они располагались поблизости от Червоной Дибровы.