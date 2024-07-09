Семь автомобилей столкнулись в Сергиевом Посаде

Крупная дорожная авария произошла во вторник в Сергиево-Посадском городском округе. Как рассказали в ГУ МВД России по Московской области, столкнулись семь автомобилей.

Инцидент произошел сегодня днем на 59-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Согласно предварительным данным, на дорожном участке столкнулись семь машин, которые следовали в попутном направлении в сторону Москвы.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний в возрасте 15 лет — пассажир одного из транспортных средств-участника аварии.

На месте столкновения работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.