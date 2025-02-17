Семь беспилотников ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию КТК

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская», принадлежащей Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Кубани, произошла атака с использованием беспилотников, в результате которой станция была выведена из эксплуатации, сообщила пресс-служба КТК.

В настоящее время прокачка нефти осуществляется с уменьшенными объемами, а компания проводит оценку ущерба и сроков восстановления НПС.

Согласно данным консорциума, террористическая атака была осуществлена с применением семи БПЛА, нагруженных не только взрывными веществами, но и металлическими поражающими элементами.

Удар был выполнен с задержкой, чтобы не только дестабилизировать работу объекта, но и создать угрозу для персонала. Однако пострадавших среди работников не было, они сумели предотвратить разлив нефти.

НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе, является крупнейшей станцией КТК в России. Для оценки ситуации на место прибыли руководители во главе с генеральным директором Николаем Горбанем.

В данный момент станция не функционирует, а транспортировка нефти по трубопроводу Тенгиз — Новороссийск осуществляется в ограниченном режиме.

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