Силы ПВО за ночь ликвидировали 90 украинских БПЛА над Россией

В ночь на 17 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над различными регионами России, а также перехватили управляемую ракету «Нептун-МД» в акватории Азовского моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По информации ведомства, среди перехваченных объектов 38 БПЛА были сбиты в акватории Азовского моря, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымским полуостровом, 7 — над Черным морем, 2 БПЛА — в Курской и Ростовской областях, и по одному БПЛА — в Брянской и Белгородской областях. Кроме того, управляемая ракета «Нептун-МД» также была уничтожена в районе Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки дронов ВСУ один человек получил ранения в Краснодарском крае. По словам руководителя региона, пострадавшая — это местная жительница. В данный момент ей оказывают первую медицинскую помощь.