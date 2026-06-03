Утром 3 июня в городе Енакиево Донецкой Народной Республики украинский беспилотник атаковал двухэтажный пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. Как сообщают « Известия », в момент удара в салоне находились 46 человек, многие из которых ехали на отдых в Крым и в момент происшествия спали.

Удар пришелся в крышу транспортного средства, после чего начался пожар. Автобус практически полностью выгорел изнутри, салон быстро заполнился густым дымом, и пассажирам пришлось экстренно выбираться наружу. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, жертвами атаки стали семь человек, еще 11 пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницы республики, личности погибших устанавливаются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. В ведомстве подчеркнули, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, причастных к организации и совершению атаки. На месте трагедии обнаружен фрагмент корпуса беспилотника с маркировкой «0212» — его изучением занимаются специалисты. Правоохранители также собирают показания очевидцев и пострадавших. В СК заявили, что действиям всех причастных, включая возможных командиров и должностных лиц, отдававших приказы, будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка.