Семь добровольческих подразделений подписали контракты с министерством обороны

Эти документы определяют всю деятельность добровольцев в зоне специальной операции, а также дадут возможность распространить на них и членов их семей все меры социальной поддержки, установленные государством.

Со стороны добровольческого штурмового корпуса контракты подписали командиры этих подразделений, трех бригад и четырех отдельных отрядов. Со стороны министерства обороны РФ под документами подпись поставил генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он высоко оценил потенциал добровольческих частей, которые входят в добровольческий корпус.

«Формирования прекрасно обучены и идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Генерал также выразил уверенность в том, что в течение ближайшей недели и все остальные подразделения данного корпуса подпишут контракт с военным ведомством.