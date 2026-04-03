Семь лет тюрьмы за поддержку террористов в интернете грозит жителю Архангельска

Следствие раскрыло шокирующие детали дела архангелогородца, арестованного за оправдание терроризма: поводом стал злорадный комментарий под новостью об атаке дронов на стратегические аэродромы РФ

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Следствие и суд пришли к выводу, что фатальным для мужчины стало сообщение, которое он оставил в одном из Telegram-каналов. Поводом для его циничного высказывания стала новость о массированной атаке украинских беспилотников 1 июня 2025 года, в ходе которой пострадали сразу несколько российских военных аэродромов. Речь идет об объектах в Дягилеве (Рязанская область), Оленьей (Мурманская область), Иванове (Ивановская область) и Белой (Иркутская область).

Обвиняемый не просто прокомментировал событие, а открыто поддержал действия ВСУ, оправдывая террористическую атаку. Его слова были адресованы широкому кругу лиц, и он осознавал, что его комментарий станет доступен всем пользователям мессенджера.

Началось все с того, что сотрудники регионального УФСБ обнаружили в открытых чатах мессенджеров и соцсетей подозрительную активность. Выяснилось, что с апреля 2025 года мужчина систематически оставлял текстовые сообщения, в которых поддерживал идеологию терроризма и оправдывал совершение террористических актов.

Материалы, собранные оперативниками, были переданы в Следственный комитет. В ходе следствия по месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого изъяли носители информации, имеющие значение для дела.

На допросе обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, и он был отправлен в СИЗО.

В настоящее время расследование завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине предстоит ответить за свои слова перед законом.