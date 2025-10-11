Семь украинских дронов сбиты над двумя областями за вечер

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников в приграничных регионах. В течение шести часов было нейтрализовано семь летательных аппаратов, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство страны. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

Воздушная тревога объявлялась с 15:00 до 21:00 по московскому времени. Пять беспилотников самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области, еще два — в небе над Курской областью. Все воздушные цели своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее стало известно, как беспилотники ВСУ уклоняются от российских систем ПВО.