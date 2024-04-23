Семь жителей Нижегородской области на самокатах пострадали в ДТП с начала года

Семь ДТП с участием самокатов зафиксированы в Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.

Уточняется, что в данных авариях пострадавшими стали семь человек, включая одного ребенка.

Добавляется, что также с января по март этого года зафиксировано более 10 ДТП с участием мотоциклов, в которых погибшим стал один человек, пострадавшими — шесть.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье любителям электросамокатов будут представлены марки компаний WOOSH, Юрент, Яндекс GO, Европа сервис, Lite и SanRent. Однако, согласно изменениям в законодательстве, на них следует ездить по правому краю дороги, также водитель должен быть старше 14 лет.

