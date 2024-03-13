Семьдесят лет со дня основания КГБ отмечается 13 марта

Сегодня отмечается 70-летие со дня основания Комитета государственной безопасности (КГБ). Специальное ведомство было создано по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 137/40 от 13 марта 1954 года на базе оперативно-чекистских подразделений МВД.

В состав комитета вошли выделенные из МВД управления, службы и отделы, которые занимались вопросами обеспечения государственной безопасности. Председателем КГБ был назначен бывший первый замминистра внутренних дел СССР генерал-полковник Иван Серов. В декабре 1955 года председатель комитета был включен в состав Совета министров СССР.

За все время своего существования комитет достиг высоких результатов в части обеспечения государственной безопасности. Он располагал самой современной внешней разведкой, контрразведкой и системой охраны. По мнению историков, КГБ заслужил славу одной из наиболее результативных спецслужб мира.

С момента образования комитета его деятельность была на контроле ЦК КПСС, Совета министров и Генпрокуратуры СССР.

С 3 декабря 1991 года комитет был реформирован под руководством Вадима Бакатина в Межреспубликанскую службу безопасности СССР.