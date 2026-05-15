Семейный бизнес на закладках: в Челябинске пенсионерка спрятала 10 свертков метадона в трусах
В Челябинске разоблачена семейная пара наркоторговцев, входившая в межнациональную преступную группировку. Как сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале, при задержании 74-летняя женщина попыталась избавиться от улик, спрятав десять свертков с метадоном в нижнем белье.
По данным канала, пенсионерка вместе с сыном занималась раскладыванием закладок по городу. В отношении обоих возбуждены уголовные дела, причем дело сына выделено в отдельное производство. Все материалы переданы в суд, фигуранты отправлены в СИЗО.