Семейный ужин с последствиями: как в Дагестане отравились целой семьей из-за хинкала

В Дагестане зафиксирован случай массового пищевого отравления. Четыре человека, члены одной семьи, почувствовали себя плохо после употребления в пищу замороженного полуфабриката — хинкала, купленного в магазине. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По информации истоников, после того как блюдо было разогрето и съедено, у всех пострадавших через несколько часов развились характерные симптомы отравления: сильная головная боль, рвота и головокружение.

Точные данные о текущем состоянии дагестанцев, а также информация о производителе и торговой точке, где был приобретен продукт, пока не раскрываются.