Семеро с ножами ворвались к россиянам: в Грузии схватили одного из похитителей, остальных ищут

Грузинские полицейские раскрыли дерзкое нападение на граждан России, которое произошло еще в марте. Как сообщили 7 мая в МВД республики, 33-летний мужчина задержан, а его подельники объявлены в розыск.

По данным следствия, злоумышленники действовали группой из семи человек. Они обманом проникли в квартиру, где находились россияне, после чего, угрожая холодным оружием и расправой, жестоко избили потерпевших и насильно удерживали их. Из жилья вынесли деньги и дорогую электронику.

Пленников впоследствии удалось освободить. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение остальных шестерых участников налета.