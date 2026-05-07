Семеро с ножами ворвались к россиянам: в Грузии схватили одного из похитителей, остальных ищут
Грузинские полицейские раскрыли дерзкое нападение на граждан России, которое произошло еще в марте. Как сообщили 7 мая в МВД республики, 33-летний мужчина задержан, а его подельники объявлены в розыск.
По данным следствия, злоумышленники действовали группой из семи человек. Они обманом проникли в квартиру, где находились россияне, после чего, угрожая холодным оружием и расправой, жестоко избили потерпевших и насильно удерживали их. Из жилья вынесли деньги и дорогую электронику.
Пленников впоследствии удалось освободить. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение остальных шестерых участников налета.