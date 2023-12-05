Семьи добровольцев, подписавших контракт в Подмосковье, имеют право на множество льгот

Контрактная служба в российской армии играет важную роль в обеспечении безопасности нашей страны. Мужчины, выбравшие этот путь, вносят значительный вклад в защиту и процветание своей Родины, поэтому необходимо поддерживать и их семьи.

Отметим, что добровольцы, подписавшие контракт на прохождение военной службы в Московской области, имеют право на единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, а также ряд льгот, которые распространяются не только на бойца, но и на членов его семьи.

В частности, детям контрактников полагается обучение на бюджетной основе в вузах, внеочередное зачисление в детские сады, бесплатные завтраки и обеды в школе, а также бесплатная продленка, кружки и секции.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о мерах поддержки, которые доступны в регионе для семей военнослужащих, участвующих в СВО.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.