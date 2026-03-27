Семилетняя девочка получила тяжелые ранения при атаке дрона в Шебекинском округе
В результате удара украинского беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области пострадали семилетняя девочка и ее мать. О происшествии 26 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в селе Вознесеновка, где дрон атаковал частное домовладение.
«В Шебекинской ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, ее маме – баротравму», – написал Гладков в своем канале в мессенджере МАХ.
Пострадавшим оказывается полный объем необходимой медицинской помощи.
