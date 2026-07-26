Семья, прославившаяся спасением барашка, вытащила из реки Камы тонущую девушку

В Перми во время внезапного шторма на реке Каме чуть не погибла женщина на сапе, ее спас случайный очевидец. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на SHOT.

Погода на Каме испортилась мгновенно: ветер поднял волны, начался ливень с градом. В один момент доску перевернуло, и женщина оказалась в воде. Течение отбросило ее сына в сторону, но молодому человеку удалось залезть на перевернутый сап и доплыть до берега. Его мать не могла справиться с потоком и начала тонуть — шторм нарастал с каждой минутой.

Семья, отдыхавшая в домике на берегу, заметила женщину в воде и мужчина не раздумывая ринулся на помощь. Он доплыл до обессилевшей пермячки и вытащил ее на сушу, где уже были готовы сухие вещи и помощь. Пострадавшая наглоталась воды, но быстро пришла в себя — оба отделались испугом и переохлаждением.

Для этой семьи спасение стало уже вторым за недавнее время — ранее они вытащили из Камы тонущего барашка. Местные жители благодарят героя за отвагу.