Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет должностным лицам избежать административной ответственности, если они устранят выявленные нарушения. Об этом сказано в документе на портале официальной правовой информации.

Новый механизм, закрепленный на портале правовой информации, дает должностным лицам своего рода «испытательный срок». Если на чиновника завели административное дело, он может подписать с надзорным ведомством соглашение о добровольном устранении нарушений. С этого момента производство по делу и срок давности привлечения к ответственности приостанавливаются. Если обязательства выполнены — наказание не наступает. Если нет — процесс возобновляется.

Однако закон содержит четкие ограничения. Во-первых, соглашение нельзя заключить, если материалы уже переданы в суд или другой орган для рассмотрения. Во-вторых, «амнистия» не действует для тех, кто уже нарушал подобное соглашение ранее или совершил повторное однородное правонарушение после предыдущего «прощения».

По замыслу авторов, нововведение стимулирует чиновников оперативно исправлять ошибки без доведения дела до суда, экономя ресурсы контрольных органов.