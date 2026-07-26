Путин сделал заявление о танкерах РФ: Россия готовит жесткую реакцию на угрозы

Президент России Владимир Путин призвал решительно реагировать на попытки воздействия на российский торговый флот, сравнив такие действия с пиратством. Об этом глава государства заявил во время докладов командующих флотами. Отрывок речи главы государства во время докладов от командующих флотами опубликовал в Telegram журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, передает Газета.ру.

Путин заявил о необходимости защиты торгового флота

Президент отметил, что при попытках давления на российские коммерческие суда необходимо действовать осторожно и в рамках международного морского права.

При этом Путин подчеркнул, что реагировать на подобные ситуации нужно решительно. Он выразил надежду, что Военно-морской флот сможет обеспечить защиту российских торговых кораблей.

Ранее западные страны проводили операции против танкеров

В июне Великобритания сообщила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне связали с так называемым российским теневым флотом. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал операцию очередным шагом давления на Россию.

В тот же период президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы при поддержке Великобритании провели похожую операцию в Атлантическом океане.

Франция и Британия ранее задерживали суда

Еще один подобный случай произошел в марте, когда Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Deyna под флагом Мозамбика. Судно заподозрили в использовании поддельного флага, а французские власти заявили о его возможной связи с российским теневым флотом.

Кроме того, зимой Министерство обороны Великобритании сообщало об участии в операции против нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане по запросу США.