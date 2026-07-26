В Ростовской области более 100 поездов следуют с задержками из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия продолжают влиять на работу железнодорожного транспорта в Ростовской области. По данным РЖД, с отклонением от расписания в настоящее время следуют 111 пассажирских поездов, а максимальное время задержки достигает семи часов, пишет Агентство городских новостей « Москва ».

В компании сообщили, что восемь составов, ранее задержанных из-за последствий непогоды, уже прибыли в пункты назначения.

Для пассажиров организованы дополнительные меры поддержки. На вокзалах Северо-Кавказской железной дороги доступен бесплатный обмен и возврат билетов, а также предоставляются места в залах повышенной комфортности, комнатах длительного отдыха и камерах хранения.

Кроме того, скорректировано время отправления ряда поездов. Поезд № 326 сообщением Новороссийск — Пермь отправится 26 июля не ранее 17:30 вместо запланированных 15:40. Поезд № 151 Анапа — Москва начнет движение не ранее 18:45 вместо 17:15. Состав № 506 Новороссийск — Тамбов отправится не ранее 19:10 вместо 17:10. Также изменено расписание поезда № 42 Москва — Саранск, который выйдет в рейс 27 июля не ранее 01:00 вместо 21:50 26 июля.

В РЖД отметили, что специалисты продолжают работать над восстановлением движения по графику. Пассажирам поездов, задержка которых превышает четыре часа, предоставляется горячее питание.

Обо всех изменениях в расписании путешественников информируют посредством СМС-уведомлений. Актуальные сведения о движении поездов также доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте перевозчика и через круглосуточный центр поддержки клиентов.

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