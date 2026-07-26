Мэтт Дэймон раскрыл страх на съемках: одна травма могла остановить «Одиссею»

Мэтт Дэймон рассказал о главном страхе, с которым столкнулся во время съемок фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Актер признался, что больше всего переживал из-за возможной травмы, которая могла остановить работу над картиной. Его слова передает Entertainment Weekly.

Дэймон боялся получить травму на съемочной площадке

В интервью актер отметил, что особенно опасался обычных для его возраста повреждений, например проблем со спиной. По словам Дэймона, даже небольшая травма могла серьезно повлиять на производство фильма.

Артист рассказал, что после съемок команда каждый день спускалась с горы пешком. Подъемы не доставляли больших проблем, однако спуск по сложному рельефу оказался значительно тяжелее.

Сложные локации создавали дополнительные риски

Дэймон отметил, что примерно через неделю после таких нагрузок начал чувствовать дискомфорт в левом колене. После этого актер стал внимательнее следить за своим состоянием.

По словам артиста, главная сложность заключалась в том, что у съемочной группы не было простого способа покинуть локацию. В случае травмы производство фильма могло столкнуться с серьезными проблемами.

Для роли Одиссея актер изменил физическую форму

Ранее Дэймон рассказывал, что значительно похудел ради главной роли в «Одиссее». Если обычно его вес находится в диапазоне 83–90 кг, то во время съемок он снизился до 75 кг.

Таким образом, актер потерял от 8 до 15 кг, чтобы соответствовать требованиям образа героя.