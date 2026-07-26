Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом салонов красоты

Злоумышленники начали использовать новую схему интернет-мошенничества, представляясь сотрудниками известных салонов красоты и предлагая бесплатные процедуры. Об этом « Ленте.ру » сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам парламентария, мошенники связываются с потенциальными жертвами через мессенджеры, выдавая себя за владельцев или менеджеров популярных сетей салонов. В ходе переписки они стараются вызвать доверие, после чего предлагают воспользоваться якобы бесплатной косметической услугой.

После согласия пользователю отправляют ссылку на сайт для онлайн-записи и индивидуальный промокод. Как отметил Панеш, внешний вид ресурса практически полностью повторяет оформление официального сайта реального салона: используются фирменный стиль, логотипы и другие элементы дизайна.

Депутат пояснил, что дальнейшее развитие событий зависит от типа устройства, которым пользуется человек. Владельцам некоторых смартфонов предлагают установить якобы официальное мобильное приложение. На самом деле под видом программы распространяется вредоносное программное обеспечение, способное предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройству. Это позволяет перехватывать банковские данные, сообщения с кодами подтверждения и другую конфиденциальную информацию.

По словам парламентария, подобная схема рассчитана на пользователей различных мобильных платформ, что делает ее особенно опасной и универсальной.

Каплан Панеш рекомендовал проверять информацию о бесплатных акциях исключительно через официальные сайты организаций или по телефонам, указанным в открытых источниках. Он также призвал не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей, не устанавливать приложения из сомнительных источников и не вводить логины, пароли, данные учетных записей или коды двухфакторной аутентификации на незнакомых интернет-ресурсах.

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