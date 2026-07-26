«Кусок говна с сапога»: Медведев резко ответил главкому ВСУ Драпатому

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале дал жесткую оценку новому главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Поводом стали его слова о необходимости уничтожить российскую цивилизацию и оскорбительные высказывания в адрес жителей Донбасса.

Поводом для резкой реакции зампреда Совбеза стало интервью Михаила Драпатого, в котором он заявил, что российская нация «не имеет права на существование», а Россию нельзя считать соседом Украины. Кроме того, он оскорбительно высказался о жителях Донбасса, назвав их «отрыжкой Советского Союза». В ответ на это Дмитрий Медведев опубликовал пост, в котором разразился оскорблениями на украинского военачальника.

«Эта <...> мразь — просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу», — написал зампред Совбеза.

В Кремле уже заявили, что Драпатый ответит за свои слова, а в Госдуме и МИД России квалифицировали его высказывания как нацистские. Официальных комментариев от самого главкома ВСУ или представителей Киева пока не поступало.